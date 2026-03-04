ঈদের আগে ঢাকায় বিসিকের জামদানি মেলা

ঈদের আগে ঢাকায় বিসিকের জামদানি মেলা
ঈদের আগে ঢাকায় জামদানি শাড়ি ও কারুপণ্য নিয়ে মেলা করবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)।
সংস্থাটির আয়োজনে ৫ দিনব্যাপী ‘বিসিক জামদানি ও কারুপণ্য মেলা ২০২৬’ আগামী ১০ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সেমিনার ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে বিসিক।
বিসিক বলছে, দেশীয় ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন জামদানি ও নান্দনিক কারুপণ্যের সমাহারে আয়োজিত এই মেলায় থাকবে মানসম্মত পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়, উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জামদানির ব্র্যান্ডিং ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।
এনএইচ/এমএমএআর