অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের দরপতনেও হাজার কোটি টাকা বাড়লো বাজার মূলধন

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের দরপতনেও হাজার কোটি টাকা বাড়লো বাজার মূলধন
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে তার প্রায় তিনগুণ প্রতিষ্ঠানের দরপতন হয়েছে। এরপরও প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন হাজার কোটি টাকার বেশি বেড়েছে। তবে কমেছে মূল্য সূচক ও দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ।
গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেন হওয়া মোট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৯৩টির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ২৬৮টির দাম কমেছে এবং ২৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় ২ দশমিক ৮৮ গুন বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
দাম কমার তালিকা বড় হলেও সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের লেনদেন শেষে ডিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা। যা আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ছিল ৬ লাখ ৮৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ১ হাজার ২৬০ কোটি টাকা বা দশমিক ১৮ শতাংশ।
বাজার মূলধন বাড়লেও ডিএসইতে প্রধান মূল্য সূচকের পতন হয়েছে। ডিএসইর প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স সপ্তাহজুড়ে কমেছে ৩৯ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা দশমিক ৭৯ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৮৭ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ।
অপর দুই সূচকের মধ্যে ইসলামী শরিয়াহভিত্তিতে পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ১৪ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৪ দশমিক ৮০ পয়েন্ট বা দশমিক ৪৮ শতাংশ।
আর বাছাই করা ভালো কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক গত সপ্তাহজুড়ে কমেছে ২ দশমিক ২২ পয়েন্ট বা দশমিক ১২ শতাংশ। আগের সপ্তাহে সূচকটি বাড়ে ৪৫ দশমিক ৫২ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ।
এদিকে, গত সপ্তাহে ডিএসইতে লেনদেনের গতিও কমেছে। সপ্তাহের প্রতি কার্যদিবসে ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৩৮০ কোটি ১২ লাখ টাকা। আগের সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয় ৪৭৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড় লেনদেন কমেছে ৯৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা বা ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।
সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে ফাইন ফুডসের শেয়ার। কোম্পানিটির শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা, যা মোট লেনদেনের ৩ দশমিক ৬৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড়ে ১২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা লেনাদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশন।
এছাড়া লেনদেনের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে, সিটি ব্যাংক, ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, লাভেলো আইসক্রিম, এসিআই, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন।
