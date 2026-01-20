  2. অর্থনীতি

বাণিজ্য মেলায় ভিশন পণ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য বিশাল ছাড় ও নতুন পণ্যের সমাহার নিয়ে অংশগ্রহণ করছে দেশের জনপ্রিয় ইলেকট্রনিকস পণ্যের ব্র্যান্ড ভিশন ইলেকট্রনিকস। এবারের মেলায় একমাত্র ইলেকট্রনিকস পণ্যের প্যাভিলিয়ন থেকে পণ্য কিনলেই ক্রেতারা পাচ্ছেন সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়।

মেলার মূল ভবনের ৪৬ নম্বর ভিশন ইলেকট্রনিকসের দৃষ্টিনন্দন প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছে প্রায় ৩০০টি ইলেকট্রনিকস পণ্য দিয়ে। এর মধ্যে মেলা উপলক্ষে ২০টিরও বেশি পণ্য প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা আধুনিক প্রযুক্তি ও ক্রেতাদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে বাজারে আনা হয়েছে।

ভিশন ইলেকট্রনিকসের হেড অব মার্কেটিং মোহিত চক্রবর্তী বলেন, বাণিজ্য মেলা ভিশন ইলেকট্রনিকসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্ল্যাটফর্ম। এবারের মেলায় আমরা দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়ের পাশাপাশি নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তির পণ্য তুলে ধরেছি। ভিশন ইলেকট্রনিকসের প্যাভিলিয়নে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে আরএফএল গ্রুপের প্রোটন মোবাইল ফোন। মেলায় একমাত্র ইলেকট্রনিকস পণ্যের প্যাভিলিয়ন হওয়ায় ভিশনের স্টলে প্রতিদিনই দর্শনার্থী ও ক্রেতারা ভিড় করছেন।

তিনি আরও বলেন, এবারের মেলায় মূল্যছাড়ের পাশাপাশি ক্রেতারা সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকার পণ্য কিনলে র‌্যাফল ড্র এর মাধ্যমে জিতে নিতে পারবেন ফ্ল্যাট, গাড়ি, টিভি ফ্রিজ এসিসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। তাছাড়া মেলা থেকে ওভেন, এয়ার কন্ডিশনার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, টেলিভিশন কিনলে সারাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি ও পণ্য অনুযায়ী রয়েছে বিনামূল্যে ইনস্টলেশনের সুবিধা।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ভিশন ইলেকট্রনিকস সবসময় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুণগত মানসম্পন্ন ইলেকট্রনিকস পণ্য তৈরি করে। বাণিজ্য মেলায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সমাগম ঘটে। সব শ্রেণি-পেশার দর্শনার্থীদের আমাদের উন্নত প্রযুক্তি ও গুণগত মানসম্পন্ন ইলেকট্রনিকস পণ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে আমরা প্রতিবারের মতো এবারো ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ নিয়েছি।

