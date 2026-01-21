গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সিইও হলেন রকিবুল করিম
গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শেখ রকিবুল করিম। ২০ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) অনুমোদন পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) কোম্পানিটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে তিনি প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গার্ডিয়ানের প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও গ্রাহককেন্দ্রিক কৌশল প্রণয়নে তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পরিচালনা পর্ষদ শেখ রকিবুল করিমের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে।
২০১৯ সালে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এ প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) হিসেবে যোগ দেন শেখ রকিবুল করিম। পরবর্তীতে তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন।
তার কর্মকালীন সময়ে গার্ডিয়ানের কমপ্লায়েন্স ও করপোরেট গভর্নেন্স আরও সুদৃঢ় হয়। তিনি প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ ও গ্রাহক সেবাকে ডিজিটাল রূপ দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ২৮ লাখ-এ উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকাস্যুরেন্স, ডিজিটাল ও মাইক্রোইন্স্যুরেন্স খাতে প্রতিষ্ঠানটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।
গার্ডিয়ানে যোগদানের আগে তিনি কেপিএমজি বাংলাদেশের অডিট অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস এ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি গ্রামীণফোন ও বাংলালিংকে শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন।
তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) ফেলো সদস্য। কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের জন্য তিনি সুপরিচিত।
রকিবুল করিমের নতুন এ দায়িত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশজুড়ে উদ্ভাবন জোরদার হবে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সম্প্রসারণ ঘটবে। এছাড়া তিনি গ্রাহক ও অংশীজনদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করছে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড।
এমএএস/এমআইএইচএস