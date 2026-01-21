সড়ক উন্নয়নে হাজার কোটি টাকার ব্যয় অনুমোদন

সড়ক উন্নয়নে হাজার কোটি টাকার ব্যয় অনুমোদন
দেশের বিভিন্ন স্থানের সড়ক উন্নয়নে ১ হাজার কোটি ৯৮ লাখ ৯১ হাজার ২১৩ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা’ প্রকল্পের (প্যাকেজ-১) আওতায় জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা প্রদর্শনী পাইলট প্রকল্প (এন–৪ ও এন–৬)-এ প্রকৌশলগত উন্নয়নের পূর্ত কাজের জন্য ২২২ কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার ৮৫৮ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের (প্যাকেজ-৩) আওতায় অগ্রাধিকারভিত্তিক গণকার্যক্রম—কেন্দ্রীয় অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ) পূর্ত কাজের জন্য ১৮৮ কোটি ১৮ লাখ ৮০ হাজার ৯০৭ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
একই প্রকল্পের আর একটি প্যাকেজ-এসপি (আরএইচডি)-০২এম এর আওতায় পরামর্শক সেবা ক্রয়ের জন্য ৩৭ কোটি ১৬ লাখ ৯৫ হাজার ২৩ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবটিও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে আসে।
বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আর এক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলা সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ’ প্রকল্পের প্যাকেজ-পিডব্লিউ-০৩ এর পূর্ত কাজের জন্য ১৪০ কোটি ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬১ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে একই প্রকল্পের প্যাকেজ-পিডব্লিউ-০৪-এর পূর্ত কাজের জন্য ১৫২ কোটি ৫১ লাখ ৭৩ হাজার ২৫১ টাকা, প্যাকেজ-ডব্লিউপি-৫ এর পূর্ত কাজের জন্য ১৩৯ কোটি ৭৪ লাখ ৭৭ হাজার ৪৪৩ টাকা, প্যাকেজ-ডব্লিউপি-৬ এর পূর্ত কাজের জন্য ১২০ কোটি ৮৫ লাখ ৩৮ হাজার ৭০ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
