৪১৯ উপজেলায় ভর্তুকি মূল্যে বাড়তি ওএমএসের চাল বিক্রি শুরু

৪১৯ উপজেলায় ভর্তুকি মূল্যে বাড়তি ওএমএসের চাল বিক্রি শুরু
চালের মূল্য স্থিতিশীল রেখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা দিতে আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) থেকে সারাদেশে ৪১৯টি উপজেলায় চাল বিক্রি শুরু করা হয়েছে। ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ৩০ টাকা কেজি দরে দৈনিক ১ টন করে চাল বিক্রি করা হবে।
বর্তমানে ওএমএস সাধারণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এর সঙ্গে আজ থেকে যুক্ত হয়েছে ওএমএস অতিরিক্ত কর্মসূচি। ওএমএস সাধারণ কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে সারাদেশের ১২টি সিটি করপোরেশন, ৫২টি জেলা সদর পৌরসভা, ১৫টি শ্রমঘন উপজেলা এবং ৫টি শ্রমঘন পৌরসভাসহ মোট ১০৮১টি কেন্দ্রে দৈনিক ১৪১৭.৫ মেট্রিক টন আটা (প্রতি কেজি খোলা আটা ২৪ টাকা এবং ২ কেজি প্যাকেট আটা ৫৫ টাকা দরে) এবং ১১৭৫ মেট্রিক টন চাল (প্রতি কেজি ৩০ টাকা দরে) ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে।
দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে সরু চালের বাজারদর বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব এলাকায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মাঝারি ও মোটা চালের বাজার দর স্থিতিশীল রয়েছে।
এনএইচ/এমকেআর