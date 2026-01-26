কুষ্টিয়া চিনি কল পুনরুজ্জীবিত করতে হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল

কুষ্টিয়া চিনি কল পুনরুজ্জীবিত করতে হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল
লোকসানে থাকা কুষ্টিয়া সুগার মিল পুনরুজ্জীবিত করতে বেজার সঙ্গে যৌথভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেজার গভর্নিং বডির সভায় এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।
বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বেজার চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, কুষ্টিয়া সুগার মিল এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সড়ক অবকাঠামো এরই মধ্যে বিদ্যমান থাকায় সেখানে বিনিয়োগ আকর্ষণের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ২০০ একর জমিকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে।
বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও শিল্প কার্যক্রম জোরদারে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।
এমইউ/বিএ