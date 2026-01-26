বিনিয়োগ নিয়ে এলে ১.২৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা পাবেন প্রবাসীরা

বিনিয়োগ নিয়ে এলে ১.২৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা পাবেন প্রবাসীরা
প্রবাসীরা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিয়ে এলে ১.২৫ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেবে সরকার। বিষয়টি সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক বিন মাহমুদ হারুন। ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।
বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের এফডিআই (বিদেশি বিনিয়োগ) ইনসেনটিভ স্কিম নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা বলছিলাম। প্রবাসী বাংলাদেশিরা যদি বাংলাদেশে এফডিআই নিয়ে আসতে পারেন তাহলে তাদের একটা রিকগনিশন (স্বীকৃতি) হিসেবে একটা ক্যাশব্যাক দিতে চাই। এটা নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে কথা বলছিলাম। এটি আজ নীতিগতভাবে অনুমোদন হয়েছে।
তিনি বলেন, আইডিয়াটা খুব সিম্পল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যারা বিদেশে আছেন, তাদের সবারই নিজেদের একটা নেটওয়ার্ক আছে। তারা ওই সোসাইটির সঙ্গে ও ওই ইনভেস্টমেন্ট কমিটির সঙ্গে ভেরি ওয়েল কানেক্টেড। আমাদের আশা হচ্ছে যে ওনারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ আনতে সাহায্য করবেন। ওনারা যদি বাংলাদেশে বিনিয়োগটা নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ওই ইকুইটির একটা পারসেন্টেজ আমরা ওনাদের দেবো।
চৌধুরী আশিক বিন মাহমুদ বলেন, রেমিটেন্স এলে আমরা যেভাবে ক্যাশব্যাক দিই সেভাবে এটি দেওয়া হবে। এটার জন্য একটা পারসেন্টেজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রপোজাল হচ্ছে যে- ইকুইটির ১.২৫ শতাংশ আমরা ওনাদের ক্যাশব্যাক হিসেবে দেবো। সো আমি একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল আপনাদের জন্য দেই; ধরেন ১০০ মিলিয়ন ডলার ইকুইটি যদি কেউ বাংলাদেশে নিয়ে আসেন তাহলে উনি ১.২৫ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ সরকার থেকে পাবেন।
বেজার গভর্নিং বোর্ডের চতুর্থ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান সংস্থাটির নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেজা গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
