  2. অর্থনীতি

দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি

সারাদেশে আঞ্চলিক কার্যালয় খুলবে ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
সারাদেশে আঞ্চলিক কার্যালয় খুলবে ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড
ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারসহ অন্যরা, ছবি: জাগো নিউজ

দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মান নিয়ন্ত্রণ জোরদারের লক্ষ্যে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঞ্চলিক কার্যালয় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড।

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় এ তথ্য জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) এ বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। সভায় বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের।

এ সময় ফরিদা আখতার বলেন, আইনের দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের নিয়মিত সভা আয়োজন অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে দেশব্যাপী বিস্তৃত করতে হবে। এ লক্ষ্যে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন হাব চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা কার্যালয় স্থাপন এবং উপযুক্ত জনবল কাঠামো গঠনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুগ্মসচিব মিজ শাহীনা ফেরদৌসীকে প্রেষণে বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, আইন দ্বারা নির্ধারিত বোর্ডের কার্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনের জন্য এ সভা আহ্বান করা হয়।

এছাড়া, বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উল্লিখিত বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সভায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জাকারিয়া, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি.-এর সভাপতি ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সদস্য কমান্ডার জাহিরুল আমিন (অব.), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব মো: মহসীন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ এনামুল হক, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মিজ দিলসাদ বেগম, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম কুমার দেবনাথ, জেয়ালা দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য মিজ শিউলী ঘোষ, এ. কে. এগ্রো অ্যান্ড ডেইরি ফার্মের সদস্য মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, রোকেয়া ডেইরি ফার্মের সদস্য মিজ রোকেয়া আক্তার, বোর্ডের সদস্য সচিব মিজ শাহীনা ফেরদৌসী উপস্থিত ছিলেন।

এনএইচ/এমএমএআর/

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।