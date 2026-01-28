  2. অর্থনীতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের রপ্তানি ট্রফি বাতিল ঘোষণা

প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় রপ্তানি ট্রফি/ ফাইল ছবি

২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি দেওয়া সংক্রান্ত সব কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছে সরকার।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-৪ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এই বাতিলের কথা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এই প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানি খাতে অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে গত কয়েক বছর ধরেই দেশে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি দেওয়া হচ্ছে।

সবশেষ ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই মোট ৭৭ প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেবছর ২০২১-২২ অর্থবছরের বিজয়ীরা পুরস্কার পেয়েছিল।

