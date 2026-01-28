কম মিলবে মুনাফা
‘নীরবে’ বাড়ানো হলো সঞ্চয়পত্রের উৎসে কর
ডিসেম্বরের শেষ দিক। ব্যাংক হিসাবের খাতায় চোখ রেখে হিসাব মেলাচ্ছিলেন শাহনাজ পারভীন। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করা টাকা থেকে প্রতি মাসের মুনাফা তার পারিবারিক খরচের একটি ভরসা। কিন্তু জানুয়ারি মাসে হিসাব মিলিয়ে দেখেই তিনি থমকে গেলেন- মুনাফা কম!
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যেখানে তিনি পেয়েছিলেন ২ হাজার ৭৩৬ টাকা, সেখানে একই বিনিয়োগ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এসেছে ২ হাজার ৫৯২ টাকা। পার্থক্য খুব বড় না হলেও প্রশ্নটা বড়- কেন কমলো?
ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে যা জানলেন, তা আরও হতাশাজনক। আগে তার মতো পাঁচ লাখ টাকার কম বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে যেখানে ৫ শতাংশ উৎসে কর কাটা হতো, সেখানে এখন কাটা হচ্ছে ১০ শতাংশ। কোনো নোটিশ নেই, নেই কোনো প্রজ্ঞাপন, নীরবে বদলে গেলো নিয়ম!
আগে ৫ লাখ টাকার কম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসে কর ছিল ৫ শতাংশ এবং ৫ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসে কর ছিল ১০ শতাংশ। এখন সবার জন্য ১০ শতাংশ উৎসে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।-জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ) মো. রেজানুর রহমান
দীর্ঘদিন ধরেই সঞ্চয়পত্র মধ্যবিত্ত ও অবসরপ্রাপ্ত মানুষদের নিরাপদ বিনিয়োগের আশ্রয়। বিশেষ করে ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য তুলনামূলক কম উৎসে কর এ খাতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রণোদনা ছিল। কিন্তু নতুন এই পরিবর্তনে সেই সুবিধা কার্যত উঠে গেলো।
আগে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে উৎসে কর ছিল ৫ শতাংশ। পাঁচ লাখ টাকার বেশি হলে কাটা হতো ১০ শতাংশ। এখন বিনিয়োগের পরিমাণ যাই হোক না কেন, সবার ক্ষেত্রেই উৎসে কর নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ শতাংশ।
শাহনাজ পারভীনের প্রশ্ন, ‘আমরা যারা ছোট বিনিয়োগকারী, তাদের ওপর কর বাড়ানো হলো নীরবে। কোথাও কোনো ঘোষণা নেই, কোনো প্রজ্ঞাপন নেই। এভাবে চুপিসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন?’
সঞ্চয়পত্রে মুনাফা কম পেয়ে শুধু শাহনাজ পারভীন নন, তার মতো অনেক ছোট বিনিয়োগকারী হতাশ। অনেকেরই সংসার চালানোর অন্যতম অবলম্বন এটা। এমন একজন আয়েশা। রামপুরার বাসিন্দা আয়েশা জানান, সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ১ হাজার ৮২৪ টাকা মুনাফা পেয়েছিলাম। কিন্তু একই বিনিয়োগ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মুনাফা এসেছে ১ হাজার ৭২৮ টাকা।
তিনি বলেন, ‘কম মুনাফা আসায় ব্যাংকে যোগাযোগ করি। তখন ব্যাংক থেকে জানানো হয়- আগে ৫ লাখ টাকার কম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসে কর কাটা হতো ৫ শতাংশ এবং ৫ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ উৎস কর কাটা হতো। কিন্তু সরকারের নির্দেশে এখন যে কোনো পরিমাণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসে কর ১০ শতাংশ কাটা হচ্ছে।’
তিনি কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা যারা ছোট বিনিয়োগকারী তাদের উৎসে কর বাড়িয়ে দেওয়া হলো নীরবে। কোথাও কোনো সংবাদ বা প্রজ্ঞাপন দেখলাম না। এভাবে চুপিসারে কম বিনিয়োগকারীদের উৎসে কর বাড়ানো কেন হলো? যারা বড় বিনিয়োগকারী তাদের ক্ষেত্রে তো কিছুই করা হলো না। এটা কি তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেলো না?’
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ) মো. রেজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগে ৫ লাখ টাকার কম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসে কর ছিল ৫ শতাংশ এবং ৫ লাখ টাকার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎস কর ছিল ১০ শতাংশ। এখন সবার জন্য ১০ শতাংশ উৎসে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।’
তবে কবে থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে কি না- এমন প্রশ্নে তিনি নির্দিষ্ট করে কোনো সময় বলতে পারেননি।
এদিকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হার নিয়েও চলছে দোলাচল। গত ৩১ ডিসেম্বর সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে ১ জানুয়ারি থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হার কমানোর ঘোষণা দিলেও চারদিনের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ফলে ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে মুনাফা হার ছিল, তা চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেও বহাল রয়েছে।
বর্তমানে সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য দুটি ধাপ বহাল রাখা হয়েছে। ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচে বিনিয়োগকারীরা থাকছেন প্রথম ধাপে এবং এর বেশি বিনিয়োগকারীরা থাকছেন দ্বিতীয় ধাপে। স্কিমভেদে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত। কাগজে-কলমে মুনাফার হার অপরিবর্তিত থাকলেও বাড়তি উৎসে করের কারণে ছোট বিনিয়োগকারীদের হাতে পৌঁছাচ্ছে কম টাকা।
পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
বর্তমান কার্যকর থাকা হার অনুযায়ী, প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ২১ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ২৬ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা ৫ বছর বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৭০ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র
প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা ৩ মাস অন্তর মুনাফা সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১১ দশমিক ২২ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা ৩ মাস অন্তর মুনাফা সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১১ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
পেনশনার সঞ্চয়পত্র
প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পেনশনার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ৩২ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা পেনশনার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৮৪ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
পরিবার সঞ্চয়পত্র
প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পরিবার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ২৯ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৮০ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ৩৫ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা পেনশনার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৭০ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১১ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট
প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিটে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ১০ দশমিক ৬৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১১ দশমিক ২২ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১১ দশমিক ৮২ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা এই সঞ্চয়পত্রে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে বছরে ১০ দশমিক ৬০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১১ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।
