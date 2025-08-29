প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞানে স্নাতকধারীদের ২০ শতাংশ কোটা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞানে স্নাতকধারীদের ২০ শতাংশ কোটা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে নতুন বিধিমালা জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বড়সড় পরিবর্তন এসেছে। আগের বিধিমালায় থাকা নারী ও পোষ্য কোটা বাতিল করা হয়েছে। তবে নতুন করে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা রাখা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বিধিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা।
বিধিমালার বিশেষ বিধান অংশে বলা হয়েছে, অন্য কোনো বিধি বা সরকারি সিদ্ধান্তে যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, শিক্ষক নিয়োগ উপজেলা ও ক্ষেত্রবিশেষে থানাভিত্তিক হবে। নতুন এ বিধিমালার অধীন সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৯৩ শতাংশ পদে মেধা ভিত্তিতে এবং ৭ শতাংশ পদে কোটা থেকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
নতুন এ বিধিমালায় যে ৯৩ শতাংশ পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে, তার ২০ শতাংশ পদ বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। বাকি ৮০ শতাংশ (মেধাভিত্তিকের মধ্যে) পদে মানবিক, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ও সমমান ডিগ্রিধারীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
এর আগে ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুযায়ী প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হতো। সেখানে ২০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ছিল। এ কোটায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিরা সুযোগ পেতেন। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী কোটাও ছিল।
কোটা বাদ দিয়ে যেসব পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো, সেখানে আবার নারীদের জন্য ৬০ শতাংশ কোটা ছিল। বাকি ৪০ শতাংশের মধ্যে ২০ শতাংশ পোষ্য এবং ২০ শতাংশ পুরুষদের জন্য বরাদ্দ ছিল।
নতুন বিধিমালায় বলা হয়েছে, অবিলম্বে এ বিধিমালা কার্যকর হবে। আর ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫’ কার্যকর হওয়ার পর আগের বিধিমালা, অর্থাৎ ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ রহিত বলে বিবেচিত হবে।
ফলে এ বিধিমালা অনুযায়ী আগামীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মাসেই প্রাথমিকের সহকরী শিক্ষকের সাড়ে ১৩ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতে পারে।
