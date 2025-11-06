৪৪তম বিসিএস
সংশোধিত ফলাফলে ক্যাডার পদে ৫ জনের সুপারিশ বাতিল
রিপিট ক্যাডার ইস্যুতে প্রায় পাঁচ মাস ঝুলে থাকা ৪৪তম বিসিএসের সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে কপাল পুড়েছে পাঁচজন প্রার্থীর। তারা আগের দফায় সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবে বিএড/এমএড সনদ না থাকায় তাদের সুপারিশ বাতিল করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএড বা এমএড সনদ না থাকায় পাঁচজন প্রার্থীর (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১১১৪৫০৯৫, ১১০৬৪৮০৬, ১১০৮৮০৯৮, ১১০৭৫৭৩৮ এবং ১৩০০৫৮৬৯) অনুকূলে গত ৩০ জুন দেওয়া ‘প্রভাষক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ’ ক্যাডারের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
প্রথম দফায় গত ৩০ জুন ৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে ৩০৩ জন প্রার্থী রিপিট ক্যাডারে (আগের কোনো বিসিএসে একই ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে কর্মরত) সুপারিশপ্রাপ্ত হন।
এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে বিধি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয় পিএসসি। প্রায় পাঁচ মাস পর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বিধি সংশোধন অনুমোদন দেয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এরপর সংশোধিত ফল প্রকাশ করলো পিএসসি।
প্রকাশিত সংশোধিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজ্ঞপ্তিতে থাকা এক হাজার ৭১০টি শূন্যপদের বিপরীতে এক হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এতে রিপিট ক্যাডার হওয়ায় প্রথম দফায় সুপারিশ পাওয়াদের মধ্য থেকে ২৬০ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর রিপিট ক্যাডার পাওয়াদের মধ্য থেকে ৪৩ জনকে উচ্চতর পছন্দের ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছে।
এছাড়া রিপিট ক্যাডারের কারণে ২৬০ জন বাদ পড়ায় শূন্য হওয়া পদগুলোতে নন-ক্যাডার থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ২৫৭ জনকে নতুন করে ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি।
এএএইচ/এমআইএইচএস