গুচ্ছ ভর্তির আবেদন শুরু ১০ ডিসেম্বর, পরীক্ষা মার্চ-এপ্রিলে
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্নাতক (সম্মান) প্রথমবর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, এ বছর ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হবে ১০ ডিসেম্বর, যা চলবে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
আগামী (২০২৬) বছরের ২৭ মার্চ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ২৭ মার্চ ‘সি’ ইউনিট, ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ বছরের ভর্তি পরিকল্পনা, যোগ্যতা, পরীক্ষার তারিখসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লিখিত ভর্তি পরীক্ষা তিনটি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সেগুলো হলো- ইউনিট এ (বিজ্ঞান), ইউনিট বি (মানবিক) এবং ইউনিট সি (ব্যবসায় শিক্ষা)।
এদিকে, গুচ্ছ ভর্তিতে এবারও সেকেন্ড টাইম রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের এসএসসি/সমমান এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
গুচ্ছে থাকছে যে ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়
১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ২. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ৩. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ৪. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর; ৭. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা; ৮. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; ৯. গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
১০. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল; ১১. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি; ১২. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ; ১৩. ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ, গাজীপুর; ১৪ নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা।
১৫. জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর; ১৬. চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর; ১৭. কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ; ১৮. সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ ও ১৯. পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর।
এএএইচ/ইএ