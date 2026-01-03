২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ

২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ
দেশের দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয় দুটি হলো- নারায়ণগঞ্জের ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি ও বরিশালের গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।
কমিশনের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্ত ও তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা শাখার পরিচালক ড. মো. সুলতান মাহমুদ ভূইয়ার সই করা এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। তবে কমিশনের এ সিদ্ধান্ত ‘জানুয়ারি ২০২৬’ থেকে কার্যকর হবে বিধায় এর আগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকবে।
চিঠিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সার্টিফিকেট সংক্রান্ত অভিযোগ যাচাই, ওয়েবসাইট ডোমেইন পরিবর্তন, অবকাঠামো ও সার্বিক বিষয়ে তদন্তে কমিশনের ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ এবং ৫৮তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
নির্দেশনা দুটি হলো-
১. কমিশন কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সব প্রোগ্রামে জানুয়ারি থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। তবে এ তারিখের পূর্বে চলমান কোর্সে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।
২. বিশ্ববিদ্যালয় দুটির শুরু থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর সাল ও বিভাগভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য ছক অনুযায়ী আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে (এক্সেল ফরমেটে সফট ও হার্ড কপি) অবশ্যই কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। ছকে শিক্ষার্থীর নাম, ভর্তির সাল (সেমিস্টার উল্লেখপূর্বক), আইডি নম্বর ইত্যাদি যুক্ত করতে বলা হয়েছে।
