  2. শিক্ষা

শিক্ষক নিয়োগে আসছে সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি, শূন্য পদ ৬৮ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)/ফাইল ছবি

সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। প্রাথমিকভাবে ৬৮ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের অনুমতি চেয়ে গত ১ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ চিঠি পাঠানো হয়।

এনটিআরসিএ জানিয়েছে, যাচাই-বাছাই শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাহিদাপত্র অনুমোদন করবে। এরপর সপ্তম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

২০২৫ সালের ১৭ জুন ১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগে ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। তবে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় প্রায় ৪১ হাজার প্রভাষক বা শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ফলে ৫৯ হাজার পদই ফাঁকা থেকে যায়।

