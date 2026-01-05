বছরে দুইবার টানা ১৫ দিনের ছুটির দাবি প্রাথমিক শিক্ষকদের
এক বছরে টানা ১৫ দিনের দুইটি ছুটি শিক্ষাপঞ্জিতে রাখার দাবি জানিয়েছেন দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ ছুটি না দিলে শিক্ষকরা শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে জটিলতায় পড়বেন বলেও জানিয়েছেন তারা।
রোববার (৪ জানুয়ারি) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে দেওয়া এক আবেদনে এ দাবি জানানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের ১২টি সংগঠনের জোট ‘প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’ এ আবেদন করেছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে হলে একসাথে ১৫ দিনের ছুটি প্রয়োজন। রমজান মাস ছাড়া আরও একটি ছুটি ১৫ দিনের না থাকলে শিক্ষকরা প্রতি তিন বছর অন্তর শ্রান্তি বিনোদনভাতা পাবেন না। কারণ রমজান মাস প্রতিবার ১০ দিন কিরে তিন বছরে ৩০ দিন এগিয়ে আসায় তিন বছর পর রমজান মাসে শিক্ষকের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্তির তিন বছর পূর্ণ হয় না। ফলে চতুর্থ বছরে তাকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে হয়। যদি বছরে দুটি ১৫ দিনের ছুটি হয়, তবে সব শিক্ষক প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন বছর পর পর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাবেন।
সংগঠন ঐক্য পরিষদের পক্ষে আবেদনে সই করেছেন আনিসুর রহমান। তিনি বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২৬ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে। ছুটির তালিকাটি যুগোপোযোগী হওয়া সত্ত্বেও কিছু পরিবর্তন করলে শিক্ষকদের উপকার হবে বলে আমরা মনে করি। বিগত বছরগুলোতে ছুটির মধ্যে শুক্র ও শনিবারকে ০০ দিন হিসাবে গণনা করা হতো।
এতে আরও বলা হয়, বর্তমান ছুটির তালিকাতেও ২, ৬, ১৩, ২০, ২২, ২৩ নম্বর ক্রমিকের ছুটি শুক্র ও শনিবার হওয়ায় ০০ দিন গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ৮ নম্বর ক্রমিকের ৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ছুটিতে দুটি শুক্রবার ও দুটি শনিবারকে ছুটির দিন হিসাবে গণনা করা হয়েছে। ছুটি তালিকার ২৮ নম্বর ক্রমিকে ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১০ দিনের ছুটির মধ্যে শুক্র ও শনিবার গণনা করা হয়েছে। ০৮ নম্বর ক্রমিকে ৪ দিন ও ২৮ নম্বর ক্রমিকে ২ দিনসহ মোট ৬ দিন শুক্র আও শনিবারকে ছুটির দিন হিসাবে গণনা করা হয়েছে।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে হলে একসাথে ১৫ দিনের ছুটি প্রয়োজন। রমজান মাস ছাড়া আরও একটি ছুটি ১৫ দিনের না থাকলে শিক্ষকরা প্রতি তিন বছর অন্তর শ্রান্তি বিনোদনভাতা পাবেন না। কারণ রমজান মাস প্রতিবার ১০ দিন কিরে তিন বছরে ৩০ দিন এগিয়ে আসায় তিন বছর পর রমজান মাসে শিক্ষকের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্তির তিন বছর পূর্ণ হয় না। ফলে চতুর্থ বছরে তাকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পেতে হয়। যদি বছরে দুটি ১৫ দিনের ছুটি হয়, তবে সব শিক্ষক প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন বছর পর পর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা পাবেন।
'বিধায় বর্তমান ছুটির তালিকায় ৮ নম্বর ক্রমিকের শুক্র ও শনিবারকে গণনা করা দিনগুলো ২৮ নম্বর ক্রমিকে যোগ করে ছুটির তালিকা সংশোধন করে কমপক্ষে ১৫ দিন ছুটি করলে শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদনভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় এবং মোট ছুটির পরিমাণও বৃদ্ধি হয় না।'
আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২৮ নম্বর ক্রমিকের ছুটি ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত করে শুক্র ও শনিবার বাদে ১১ দিন ছুটি গণনা করলে বছরে মোট ছুটি হবে ৬১ দিন। শিক্ষকদের তিন বছর পরপর শ্রান্তি বিনোদনভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ২৮ নম্বর ক্রমিকে কমপক্ষে ১৫ দিন ছুটি রাখা একান্ত প্রয়োজন।
এমন পরিস্থিতিতে ২০২৬ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটির তালিকাটি সংশোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে সংগঠন ঐক্য পরিষদের আবেদনে।
এএএইচ/এমআরএম