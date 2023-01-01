  2. শিক্ষা

হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুলের ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৩ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুলের ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব শুরু/ছবি- সংগৃহীত

দেশের নারীশিক্ষার অন্যতম অগ্রদূত প্রতিষ্ঠান ঢাকার হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল। স্কুলটির গৌরবময় পথচলার ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী মহোৎসব শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) প্রথম দিনে নানা আয়োজনে এ উৎসব শুরু হয়।

মহোৎসবের প্রথম দিনে উদ্বোধন পর্বে স্কুলটির প্রাক্তন ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক, বিশিষ্ট অতিথিসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন, অধিবেশনের শুরুতেই পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো, হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক সিস্টার আগষ্টিন মারীর ম্যুরাল এবং বিদ্যালয়ের হিস্ট্রি ওয়াল উন্মোচন করা হয়।

পরে বিদ্যালয় সংগীত, বিদ্যালয় প্রার্থনা, জুবলির প্রার্থনা, জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

৭৫ বছরের পূর্তি মহোৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন হলি ক্রস স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সিস্টার কল্পনা কস্তা। প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, হলি ক্রস স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক ও ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক রোজেলিন সারা প্রমুখ।

এদিকে, ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের থিম সংয়ের সঙ্গে নাচ, সম্মাননা, কেক কাটাসহ নানান আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রথম দিন উদযাপিত হয়।

এদিন স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের আঁকা চিত্রকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় ব্যান্ড দল ফ্রাঙ্কলিন ও শিরোনামহীনের পরিবেশনা ছিল মনোমুগ্ধকর।

৭৫ বছরপূর্তি উৎসবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন (৯ ও ১০ জানুয়ারি) নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক রোজেলিন সারা।

