ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত সেই ৪৪৫ শিক্ষককে যোগদানে নির্দেশনা

ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত সেই ৪৪৫ শিক্ষককে যোগদানে নির্দেশনা
ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে পুনরায় সুপারিশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে তাদের যোগদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) তাসনিম জেবিন বিনতে শেখের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি ২০২৫-এর আওতায় ৪৪৫ জন সুপারিশকৃত প্রার্থীকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিস্থাপন করা হলো। প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এসএমএস করে অবহিত করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীদের এনটিআরসিএ’র ওয়েবসাইটের ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি- ২০২৫ নামক সেবাবক্সে অথবা http://ngi.teletalk.com.bd-এ প্রবেশ করে স্ব স্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দ্বারা লগইন করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সুপারিশপত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
এতে আরও বলা হয়, প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা তাদের স্ব স্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। তবে প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Joining Status (Yes/No) পূরণ করার প্রয়োজন নেই।
