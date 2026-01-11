শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচি পরিবর্তন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচি পরিবর্তন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫৪তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-অঞ্চল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিঠিটি সব মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সব অঞ্চলের উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের পাঠানো হয়েছে।
নতুন সূচি অনুযায়ী উপ-অঞ্চল পর্যায়ে ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি, অঞ্চল পর্যায়ে ২১ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি এবং জাতীয় পর্যায়ে ২৫ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে।
চিঠিতে ৫৪তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপ-অঞ্চল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
