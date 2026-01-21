সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল দেখবেন যেভাবে

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল দেখবেন যেভাবে
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৯ হাজার ২৬৫ জন। তারা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে এ ফল প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ফল দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, নির্বাচিত প্রার্থীদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে মেসেজের মাধ্যমে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর ক্রমানুসারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (https://mopme.gov.bd) ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (https://dpe.gov.bd) পাওয়া যাচ্ছে।
গত ৯ জানুয়ারি দেশের ৬১ জেলার (তিন পার্বত্য জেলা বাদে) এক হাজার ৪০৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একযোগে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৯৫টি আবেদন জমা পড়ে। তাদের মধ্যে ৮ লাখ ৩০ হাজার ৮৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন।
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
