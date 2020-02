প্রাথমিকে বৃত্তির ফল জানা যাবে যেভাবে

পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীর ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তির ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবার মোট ৮২ হাজার ৪২২ জন বৃত্তি পেয়েছে।

মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এই ফল প্রকাশ করেন।

যেভাবে জানা যাবে ফল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) ওয়েবসাইটে এ ফল পাওয়া যাবে। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়/জেলা-উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমেও ফল জানা যাবে।

এ ক্ষেত্রে পিইসি পরীক্ষার্থীদের এসএমএস পাঠাতে হবে :-

DPEThana/Upazila Code No, Roll Number, Year and Send to 16222

এবতেদায়ি পরীক্ষার্থীদের

EBTThana/Upazila Code Number, Roll Number, Year and Send to 16222 এভাবে।

উল্লেখ্য, এবার মেধা কোটায় (ট্যালেন্টপুল) বৃত্তি পেয়েছে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী। সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছে সাড়ে ৪৯ হাজার। মেধা কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্তরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩০০ এবং সাধারণ কোটায় ২২৫ টাকা করে বৃত্তির অর্থ পাবে।

