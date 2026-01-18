নানা কারণেই বইমেলা পাঠকবান্ধব হবে না: সাদাত হোসাইন
নানা কারণেই এবারের বইমেলা পাঠকবান্ধব হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইন। ১৮ জানুয়ারি ১২টা ৫৯ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে করা পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
সাদাত হোসাইন লিখেছেন, ‘অমর একুশে বইমেলার সম্ভাব্য যে তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে (২০ ফেব্রুয়ারি); তা কোনোভাবেই সুবিবেচনা প্রসূত নয়। বরং পূর্বঘোষিত ১৫ ডিসেম্বরই ছিল বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ‘বেটার অপশন’। সেটি কেন সম্ভব হয়নি জানি না।’
বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, ‘এখন নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, রোজা, ঈদসহ আনুষঙ্গিক নানা কারণেই এই বইমেলা পাঠকবান্ধব হবে না। রোজার সময় বেশিরভাগ মানুষই দিন শেষে পরিবারের সঙ্গে ইফতার করতে চান। নানা ধরনের প্রোগ্রাম থাকে। তারাবির নামাজ থাকে।’
সাদাত আরও লিখেছেন, ‘ঈদের অন্তত কুড়ি-পঁচিশ দিন আগ থেকেই ঈদের শপিং শুরু হয়। এই সময়ে রাস্তাজুড়ে প্রচণ্ড ট্র্যাফিক থাকে। ঈদের সপ্তাহখানেক আগে থেকেই রাজধানীবাসী ঢাকা ছাড়তে শুরু করেন। এ ছাড়া আরও অসংখ্য বিষয় রয়েছে।’
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘যা নিশ্চিতভাবেই এই মেলাকে পাঠকদের জন্য অগম্য করে তুলবে। আর যে মেলা পাঠকবান্ধব হবে না, তা খুব স্বাভাবিকভাবেই লেখক ও প্রকাশকবান্ধবও হবে না।’
জানা যায়, বাংলা একাডেমির আয়োজনে এ বছরের অমর একুশে বইমেলা শুরু হবে ২০ ফেব্রুয়ারি। চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এ উপলক্ষে স্টল বরাদ্দের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। স্টল পেতে আগ্রহীরা অনলাইনে ১৮ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
