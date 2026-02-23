  2. একুশে বইমেলা

অমর একুশে বইমেলায় কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না

প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অমর একুশে বইমেলা। ফাইল ছবি

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় প্রকাশক প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) নেতাদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মফিদুর রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এবং সচিব ড. মোঃ সেলিম রেজা।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এ কোনো প্যাভিলিয়ন থাকবে না। বাপুস নেতাদের সহায়তায় এরই মধ্যে প্যাভিলিয়নপ্রাপ্ত প্রকাশকরা নিজ নিজ প্যাভিলিয়ন সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

এ অবস্থায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি যেসব প্রকাশক স্টলের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের স্টল-বিন্যাসের লটারি রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশকরা সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু করবেন।

এর আগে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলা ২০২৬-এর স্টল-ফি সম্পূর্ণ মওকুফের ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

অমর একুশে বইমেলার সদস্য সচিব ড. মোঃ সেলিম রেজার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

