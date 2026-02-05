১৮ বছরের অন্ধকার জীবন
রাহিতুল ইসলামের উপন্যাস ‘বাদলের কারাবাস’
স্বপ্ন ছিল সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি তাজমহল দেখা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাজমহলের বদলে কপালে জুটেছিল দিল্লির কুখ্যাত তিহার জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। কেবল নামের আংশিক মিলের কারণে খুনের দায় ঘাড়ে নিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ ১৮ বছর হারালেন বাদল ফরাজী। তার জীবনের অবিশ্বাস্য ও রোমহর্ষক সত্য কাহিনি এবার উঠে আসছে উপন্যাসের পাতায়। প্রথমা প্রকাশিত ‘বাদলের কারাবাস’ শিরোনামের বইটির দাম ২৮০ টাকা।
বাংলাদেশি নাগরিক বাদল ফরাজী ২০০৮ সালে নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারত গিয়ে দিল্লি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। অথচ তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিরপরাধ। ভুল বিচারের শিকার হয়ে ভারতের নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান বাদল। নানা ঘটনার ঘনঘটার পরে দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় সেখানকার জেলে কাটিয়ে ২০১৮ সালে বন্দি-বিনিময় চুক্তির আওতায় দেশে ফিরতে পারেন তিনি। তবু আজও পুরোপুরি মুক্তি মেলেনি তার। এখনো তিনি বাংলাদেশের জেলে জীবন কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে বাদলের ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনে গুনে মারা গেছেন তার বাবা।
এই করুণ পরিস্থিতিতেও জেলে বসে নিজের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন বাদল। তার সেই সংগ্রাম, অশ্রু আর আইনি লড়াইয়ের গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘বাদলের কারাবাস’ উপন্যাসের কাহিনি। একজন সাধারণ যুবকের জীবন কীভাবে বিচার ব্যবস্থার জটিলতায় পিষ্ট হতে পারে, তারই প্রামাণ্য দলিল এ উপন্যাস।
লেখক রাহিতুল ইসলাম বলেন, ‘বাদল ফরাজীর জীবন কোনো সিনেমার গল্পের চেয়ে কম নয়। তার গ্রেফতার, ভুল বিচার ও জেলখানায় অমানবিক নির্যাতনের বর্ণনা, জেলে থাকা অবস্থায় তার অভাবনীয় শিক্ষা অর্জন ও লড়াই, ফরাসি তরুণী জুলি ও মানবাধিকার কর্মীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এবং দেশে ফেরার পরও বাদলের আইনি বেড়াজালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বারবার শিউরে উঠেছি। এটি কেবল একজন বাদলের গল্প নয় বরং বিচার ব্যবস্থার অসংগতির বিরুদ্ধে তার নীরব প্রতিবাদ।’
