  2. একুশে বইমেলা

প্রকাশিত হলো ‘আমাদের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী’

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রকাশিত হলো ‘আমাদের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী’
ফাইল ছবি

প্রকাশিত হয়েছে মানবহিতৈষী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনস্মৃতিগ্রন্থ ‘আমাদের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী’। বইটি সম্পাদনা করেছেন কবি ও কথাশিল্পী জোবায়ের মিলন।

অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে বইটি প্রকাশ করেছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্য। প্রচ্ছদ করেছেন আর করিমের স্কেচ অবলম্বনে রাইসুল ইসলাম আসাদ। মুদ্রিত মূল্য ৫৮০ টাকা।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে নিয়ে জীবদ্দশায় অনেকে লিখেছেন, লিখেছেন মৃত্যুর পরও। এসব লেখায় তাঁর জীবনের, কর্মের, সাধনার, সংগ্রামের অভূতপূর্ব খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে উজ্জ্বল রূপে। এই খণ্ডচিত্রকে একত্র করার দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ কবি ও কথাশিল্পী জোবায়ের মিলন।

বইয়ের লেখক তালিকায় আছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী শিরীন হক, পুত্র বারীশ হাসান চৌধুরী, বোন সেলিনা চৌধুরী মিলি, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান, শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডা. মো. সায়েদুর রহমান, ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ড. বিজন কুমার শীল, গওহর নাঈম ওয়ারা, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, কবি ফরহাদ মজহার, ড. শাহদীন মালিক, এম সাখাওয়াত হোসেন, কাজী জাওয়াদ, মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

জোবায়ের মিলন সম্পাদিত বইটিতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবন ও দর্শন, শ্রম ও সংগ্রাম, নিষ্ঠা ও আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি পড়লে বহুমাত্রিক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সম্পর্কে অজানা অনেক কিছুই জানা যাবে। জানা যাবে তিনি এমন এক মানুষ, মৃত্যুতেও যিনি শেষ হওয়ার কথা নয়।

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বইমেলায় আসছে আকাশের ‘ভদ্রাবতীর পাড়ে’

বইমেলায় আসছে আকাশের ‘ভদ্রাবতীর পাড়ে’

পাওয়া যাচ্ছে ‌‘জীবন বাঁচাতে প্রাথমিক চিকিৎসা’

পাওয়া যাচ্ছে ‌‘জীবন বাঁচাতে প্রাথমিক চিকিৎসা’

বইমেলায় সালমান হাবীবের নতুন তিন কাব্যগ্রন্থ

বইমেলায় সালমান হাবীবের নতুন তিন কাব্যগ্রন্থ