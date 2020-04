বাদুড় ঢুকে পড়েছে আমার ঘরে, করোনা পিছু ছাড়ছে নারে বাবা

যেসব প্রাণী থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সন্দেহ করা হচ্ছে তার মধ্যে বাদুড় একটি। তাই এই প্রাণীটি থেকে স্বভাবতই সবাই দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেই প্রাণী যদি আপনার ঘরে এসে ঢুকে পড়ে, তখন কী করবেন। নিশ্চয়ই আতঙ্কের শেষ থাকবে না আপনার। এই আতঙ্কের দেখা পেয়েছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। শনিবার তার ঘরে ঢুকে পড়ছিল বাদুড়।

বিষয়টি অমিতাভ বচ্চন নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন। টুইটে তিনি লেখেন, 'ব্রেকিং নিউজ! এই ঘণ্টার সবচেয়ে বড় খবর, একটা বাদুড়, হ্যাঁ, একটা বাদুড় আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে....জলসার তৃতীয় তলায়...যেখানে আমরা সবাই বসে গল্প করি। এই এলাকায় কোনোদিনও আগে এনার দেখা মেলেনি। এবার আমার বাড়িতে...আমার ঘরে!! আমাদের বাড়িই পলে! করোনা পিছু ছাড়ছে না রে বাবা! উড়ে উড়ে আসছে , শয়তানটা। অনেক কষ্ট করে তাকে বের করা হলো।

বিশ্বের বেশ কিছু বিজ্ঞানী ইতোমধ্যে বাদুড়বাহিত জীবাণু হিসেবে করোনাভাইরাসকে চিহ্নিত করেছেন। যদিও সরাসরি বাদুড় মানুষকে করোনা সংক্রমিত করতে পারেনা বলেও অনেক গবেষকের দাবি।

T 3510 - Ladies and gentlemen of the Jury .. news of the hour .. BREAKING NEWS .. would you believe it ..

A Bat , a चमगादर has come into my room .. in Jalsa .. on the 3rd floor .. in my Den .

badi mushkil se use bahar nikala ..

Corona peecha chodh hi nahin raha !!!