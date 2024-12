ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জামিন পেলেন আল্লু অর্জুন

দক্ষিণী সিনেমার তারকা আল্লু অর্জুনকে কারাগারে প্রেরণের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জামিন দেওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট তার এ জামিন মঞ্জুর করেছে। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ (১৩ ডিসেম্বর) ভারতের হায়দারাবাদে গ্রেফতার করা হয়েছে দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার আল্লুকে। জানা যায়, চিক্কাড়পল্লী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এ অভিনেতাকে। এ থানায় তার নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

পুলিশ থানায় নিয়ে যাওয়ার আগে ওসমানিয়া হাসপাতালে আল্লু অর্জুনকে মেডিকেল চেকআপ করানোর জন্য নিয়ে যায়। সেখান থেকেই নামপল্লী আদালতে শুরু হয় শুনানি। এজলাসে আল্লু অর্জুনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

He has been arrested in connection with the death of a woman at Sandhya theatre on December 4, during the reported stampede at the premiere of his… pic.twitter.com/ZRrsJhKPr2