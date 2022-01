করোনার সঙ্গে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন ভারতের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। এবার জানা গেলো করোনার পাশাপাশি নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছেন ৯২ বছর বয়সী এই সুরসম্রাজ্ঞী।

মঙ্গলবার (১১ জানুয়ারি) রাতে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. প্রতীক সমধানি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ডা. প্রতীক সমধানি জানিয়েছেন, বয়সের কারণে তাকে প্রথমেই আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তবে এখন নিউমোনিয়া ধরা পড়েছে। ফলে তাকে সেখানে রেখে আরও সতর্কতার সঙ্গে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে তাকে ককটেল থেরাপি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন তারা।

এদিকে, টুইটারে সুরসম্রাজ্ঞীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এছাড়া শিল্পীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। প্রধানমন্ত্রী নিজে লতার চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

লতা মঙ্গেশকরের ভাতিজি রচনা জানিয়েছেন, তার ফুফুর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তিনি লতা মঙ্গেশকরের সুস্থতার জন্য সবাইকে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়েছেন।

Prime Minister Narendra Modi today spoke to Karnataka CM Basavaraj Bommai & Bihar CM Nitish Kumar and wished them a speedy recovery from COVID-19



PM Modi also enquired about the health of veteran singer Lata Mangeshkar who was hospitalized after testing positive for COVID pic.twitter.com/B7Nr1rf1gY