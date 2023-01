শাহরুখের দুই সিনেমা একসঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে মারাঠা মন্দিরে

ভারতের মুম্বাইয়ের আইকনিক মারাঠা মন্দির সিনেমা হলে শাহরুখ খানের ‘ডিডিএলজে’ (দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে) এবং ‘পাঠান’ সিনেমা একসঙ্গে প্রদর্শন করা হচ্ছে। বলিউড বাদশাহ দীর্ঘ চার বছর ধরে বড় পর্দায় ছিলেন না, কিন্তু এখন তার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা পাঠান বক্স অফিসে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

Between these two pictures.. all of us have had a journey to cherish. @iamsrk’s journey… And just in case you don’t get tickets for Pathaan… you know what to watch!! pic.twitter.com/y2ZznuySlu