ফ্রান্সের সংবাদ মাধ্যমে ‘ম্যান অফ দ্য ডে’ উপাধি পেলেন শাহরুখ

‘পাঠান’ সিনেমা দিয়ে স্বরূপে ফিরেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। তার ভক্ত-অনুরাগীরা মনে করছেন তিনি যেন আগের চেয়েও বেশি শক্তিতে ফিরেছেন। কেউ কেউ বলছেন এ যেন কিং খানের ‘বাদশাহী’ কাম ব্যাক।

দীর্ঘ ৪ বছর ধরে রূপালিপর্দা যে সুপারস্টারকে মিস করছিল, তিনি ফিরেই ঝড় তুলেছেন বক্স অফিসে। ভক্তদের মনের এতদিনের শূন্যতা দূর করে দিয়েছেন বাদশা। এরই মধ্যে শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ ভেঙেছে একাধিক রেকর্ড, তৈরি করেছে নতুন মাইলফলক। শুধুমাত্র অনুরাগীদের থেকেই নয়, চলচ্চিত্র দুনিয়াও তার প্রশংসায় মুখর।

শাহরুখ বন্দনায় শুধু ভারতই মগ্ন নয়, ‘পাঠান’ সিনেমার কারণে বিশ্বজুড়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন তিনি। সম্প্রতি এক ফরাসি খবরের চ্যানেলে এই সিনেমা সম্পর্কিত প্রতিবেদন দেখানোই এর প্রমাণ। ‘ইন্ডিয়ান টাইমস’-এর সংবাদে এমনটাই জানা গেছে। এসআরকে-র ফ্যান ক্লাব থেকে শেয়ার করা হয়েছে সেই ভিডিও।

MAN OF THE DAY — SHAH RUKH KHAN@iamsrk was featured on a French News show Le 1245 where they talked about #Pathaan, his global superstardom, and how the love of his FANs trumps hate.#ShahRukhKhan #SRK@yrf #YRF50 pic.twitter.com/7KzAty31XM