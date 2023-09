‘জওয়ান’ বাংলাদেশ থেকে কত আয় করেছে?

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলে যাচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি স্পর্শ করেছে ১০০০ কোটির ক্লাব। এর মধ্য দিয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন কিং খান।

শাহরুখই একমাত্র ভারতীয় অভিনেতা-যার একই বছরে দুটি সিনেমা হাজারের ঘর ছুঁয়েছে। এবার বাংলাদেশেও রেকর্ড সৃষ্টির পথে ‘জওয়ান’। একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে এরই মধ্যে ‘জওয়ান’ প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১ কোটি ২ লাখ ৫৯ হাজার ১০০ টাকা। ঢাকায় মুক্তি পাওয়া এটিই প্রথম বলিউড সিনেমা যা, এমন আয়ের নজির সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, ভারতের দক্ষিণী চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক রমেশ বালা। আজ (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি লেখেন, প্রথম ভারতীয় সিনেমা হিসেবে ১ মিলিয়ন ডলারের রেকর্ড করতে যাচ্ছে শাহরুখের ‘জওয়ান’। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্যতম আমদানিকারক চলচ্চিত্র নির্মাতা অনন্য মামুনের সঙ্গে মুঠোফেনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

‘বিজনেস টাইমস’-এর একটি সংবাদ থেকে জানা গেছে, ভারতীয় বক্স অফিসে সিনেমাটি ৬৭৩.৭৫ কোটি রুপি আয় করেছে। আর গ্লোবাল বক্স অফিসে ১৯ দিনে ১০০০ কোটি রুপি আয় ছাড়িয়েছে।

দক্ষিণী সিনেমার খ্যাতিমান নির্মাতা অ্যাটলি নির্মিত এ সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছেন নয়নতারা। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিজয় সেতুপতি, সানিয়া মালহোত্রা, সুনীল গ্রোভার, ঋদ্ধি ডোগরা, সঞ্জিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যদিকে ক্যামিও চরিত্রে দীপিকা পাড়ুকোন ও সঞ্জয় দত্ত রূপদান করেছেন।

#Jawan is the highest grossing Indian movie in Gulf and Australia



Is the highest grossing Bollywood movie in Singapore



Will become the 1st Indian movie to gross US$1 Million in Bangladesh