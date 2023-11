বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের লেখা ‘কারার ঐ লৌহকপাট’ গানটি উপমহাদেশের অনেক আন্দোলনে অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। যুগ যুগ ধরে বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছে এ গান। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এটি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের এই গান অনেক শিল্পীই গেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের অনেক শিল্পী এ গানটি এখনো কণ্ঠে ধারণ করছেন।

‘কারার ঐ লৌহকপাট’ গানটি ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গান হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ গানটি এবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

ঈশান খট্টর এবং মৃণাল ঠাকুর অভিনীত পিপ্পা সিনেমায় এ গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গানটি রিমেক করা হয়েছে। আর এখানেই ঘটেছে বিপত্তি।

গানটি রিমেক করেছেন উপহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ এ আর রহমান। তার নতুন গানের রিমেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী গান ‘কারার ঐ লৌহকপাট’ -এর যেভাবে নতুন ভার্সন তৈরি করেছেন রহমান তা মেনে নেওয়া যায় না।

God of modern Indian music to many, A.R. Rahman, has successfully ruined Nazrul' Karar Oi Louho Kopat. Not only does his pathetic new composition fail to justify meaning and mood of song, but it also sounds very bad & unsynchronized. We will understand the impact of original! https://t.co/JtWJbIzFw4 pic.twitter.com/dMVvVhKnTj