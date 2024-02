শহিদ-কৃতির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই সিনেমা মুক্তি পেয়েছে

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুক্তি পেল বলিউড তারকা শহিদ কাপুর এবং কৃতি শ্যাননের ‘তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া’ সিনেমাটি। ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে মুম্বইয়ে এ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে অন্যান্য তারকার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন শহিদের স্ত্রী মীরা রাজপুতও। স্ক্রিনিংয়ের পরেই নিজের ইনস্টাগ্রামে সিনেমার প্রথম রিভিউ প্রকাশ করলেন শহিদের স্ত্রী।

মীরা রাজপুত বলেন, সিনেমাটিকে ‘কমপ্লিট লাফটার রায়ট’ বলে অভিহিত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে আরও জানান, ‘এন্টারটেনমেন্ট ওভারলোডেড’।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মীরা লিখেছেন, ‘ভালোবাসা, হাসি, আনন্দ, নাচ এবং শেষে মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা।’ এর পাশাপাশি অবশ্য কৃতি শ্যাননের প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ শহিদের স্ত্রী। তিনি বলেন, ‘সেরা উপযুক্ত’।

এরপর মীরার কথায় উঠে আসে স্বামীর অভিনয়ের কথাও। শহিদের অভিনয় প্রসঙ্গে মীরা লেখেন, ‘দ্য ওজি লাভার বয়। তুমি আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছো।’

