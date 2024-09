বুকের ব্যথা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সালমান

সম্প্রতি পাঁজরে আঘাত পেয়েছিলেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। তার নতুন সিনেমা ‘সিকান্দার’র শুটিংয়ের সময় এমন অঘটন ঘটে। কিন্তু এতদিন এ নিয়ে মুখ খোলেননি সালমান। এবার ‘বিগ বস’র একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নিজেই স্বীকার করছেন আঘাত পাওয়ার কথা। এ সময় সালমানের ছবি তুলতে আসা ফটো সাংবাদিকদের তার কাছে সাবধানে আসার অনুরোধ করেন।

‘সিকান্দার’ সিনেমার পরিচালক সালমানের আঘাত পাওয়ার কথা প্রকাশ্যে আনতে চাননি। কিন্তু ভাইজান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজের আসন ছেড়ে উঠতে তাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এ দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে অনেকেই অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘সালমানের বয়স বাড়ছে’। তবে এর পেছনে বুকের পাঁজরে আঘাত পাওয়ার ঘটনা ছিল।

সালমান তার চিরচেনা স্টাইলে ‘বিগ বস’র অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছিলেন। সেই সময়ে তাকে ঘিরে ধরেন ফটো সাংবাদিকরা। তখন সালমান কিছুটা গরম স্বরে সাবধান করেন ফটো সাংবাদিকদের। সালমানকে বলতে শোনা যায়, ‘একটু সাবধানে। আমার দুই পাঁজর ভাঙা।’

গত জুন মাসে মুম্বাইয়ে ‘সিকান্দার’ সিনেমার শুটিং শুরু হয়। ৪৫ দিনের শিডিউলে মূলত অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করেন সালমান। মুম্বাইয়ে সেট তৈরি করতেই প্রযোজককে ১৫ কোটি রুপি খরচ করতে হয়েছে।

‘সিকান্দার’ সিনেমায় সালমান ছাড়াও রাশমিকা মান্দানা, প্রতীক ও দক্ষিণী অভিনেতা সত্যরাজ রয়েছেন। এখন হায়দারাবাদে শুটিংয়ের জন্য একটি প্রাসাদের খোঁজে রয়েছেন সিনেমাটির পরিচালক। আগামী নভেম্বর মাসে সিনেমার পরবর্তী লটের শুটিং হবে শুরু হবে। এ সিনেমার শুটিং ছাড়াও সালমান ‘বিগ বস-১৮’ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এবারও তাকে দেখা যাবে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যাবে।

