বুকে ব্যথা নিয়ে মঞ্চে সালমান, কি হয়েছে ভাইজানের

বলিউড তারকা সালমান খান সম্প্রতি শিশুদের একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানের মঞ্চের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এতে তাকে দেখা যায়, বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। এমন কি ঠিক মতো নড়া-চড়াও করতে পারছিলেন না এ অভিনেতা। শুধু তা-ই নয়, সোফা থেকে উঠতে গিয়েও সালমানের চেহারায় বুকের তীব্র যন্ত্রণার দৃশ্য ফুটে উঠছে।

‘হিন্দুস্তান টাইমস’ সূত্রে জানা গেছে, সালমান পাঁজরে আঘাত পেয়েছেন। তবে শারীরিক পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, কাজের বেলা তিনি অবিচল। তাই তো মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের স্ত্রী তথা স্বনামধন্যা সমাজকর্মী আম্রুতা ফড়নবিসের আমন্ত্রণ পেয়েই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সালমান খান।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, সালমানের পরনে ধূসর টি-শার্ট। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। সোফা থেকে উঠতে গিয়ে বেগ পেতে হচ্ছে বলিউডের তারকাকে। এ অনুষ্ঠানে সোনালি বেন্দ্রেও উপস্থিত ছিলেন। অভিনেত্রীকে অভিবাদন জানাতে যখনই সালমান উঠে দাঁড়াতে যাবেন, ঠিক তখনই আবার বিপত্তি দেখা দেয়। বুকের ব্যাথায় নড়তে পারছিলেন না সালমান।

#SalmanKhan Bhai is suffering from serious Rib Injury, get well soon Bhai, your health and happiness matters the Most



