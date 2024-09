‘ভুলভুলাইয়া-৩’ সিনেমার টিজার আতঙ্ক ছড়াচ্ছে

প্রকাশ্যে এসেছে বহুল ‘ভুলভুলাইয়া-৩’ সিনেমার ট্রেলার। এর প্রতিটি দৃশ্য সবার মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। একদিকে গা ছমছমে পরিবেশে নূপুরের শব্দ। ‘ভুলভুলাইয়া-৩’ সিনেমায় বিদ্যা বালান থাকছেন তা আগেই ভক্তরা জেনেছেন। তখন থেকেই চমকের অপেক্ষায় ছিলেন দর্শক ও অনুরাগীরা। শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) চমক দেখা গেছে।

টিজারেই গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দিলেন বিদ্যা বালান। ‘রুহ বাবা’ রূপে কার্তিক আরিয়ানও নিজেকে উপভোগ্য রূপে তুলে ধরছেন।

KARTIK AARYAN - VIDYA BALAN - TRIPTII DIMRI: 'BHOOL BHULAIYAA 3' TEASER ARRIVES… Just one word: FANTASTIC... #RoohBaba and #Manjulika - the iconic characters - are back... Here's #BhoolBhulaiyaa3Teaser.



Directed by #AneesBazmee, it stars #KartikAaryan, #VidyaBalan and… pic.twitter.com/CZXqc0Xu2N