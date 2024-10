এবার বিশাল আকৃতির লোহার পাখায় শত্রু দমনে সানি দেওল

গত বছর বক্স অফিসে ‘গদর-২’ সিনেমার ব্যাপক সাফল্য সানি দেওলের ক্যারিয়ারকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছে। ৬৯০ কোটি রুপি ব্যবসা করা সিনেমা উপহার দিয়ে রাজনীতির মাঠ থেকে এখন অভিনয়েই মনোযোগী হয়েছে তিনি। আজ (১৯ অক্টোবর) ৬৭ বছরে পা দিয়েছে বলিউডের এই তারকা। এমন দিনেই প্রকাশ্যে এসেছে সানির ‘জাট’ সিনেমা প্রথম লুক।

এবার আর টিউবওয়েল কিংবা হাতুড়ি নয়, সানির হাতে দেখা গেছে বিশাল আকৃতির এক লোহার পাখা। এটি দিয়ে তাকে সিনেমায় শত্রু দমন করতে দেখা যাবে। ৬৬ বছরের সানি দেওলের এ সিনেমায় যে ভরপুর অ্যাকশন থাকবে তা প্রথম লুকেই ধারণা করা গেছে।

‘জাট’ নির্মাণ করেছেন গোপীচাঁদ মালিনেনি এবং প্রযোজনায় আছে মাইথেরি মুভি মেকারস। শোনা যাচ্ছে, নির্মাতারা ২০২৫ সালে ভারতের একটি জাতীয় দিবসে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার চিন্তা করছেন।। শিগগির হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে।

‘জাট’ সিনেমায় কেন্দ্রীয় ভূমিকায় সানি দেওলের পাশাপাশি রয়েছেন রণদীপ হুদা, সায়ামি খের, রেজিনা কাসান্দ্রার মতো তারকারা। এর সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে আছেন ঋষি পাঞ্জাবি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর তৈরি করছেন এস থামান। এখন হায়দারাবাদে টানা শুটিং চলছে ‘জাট’ সিনেমার।

