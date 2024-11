শুটিংয়ে আহত সুনীল শেঠি

বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠি শুটিং ফ্লোরে আহত হয়েছেন। ‘হান্টার: টুটেগা নহি তোড়েগা’ ওয়েব সিরিজের শুটিং করতে গিয়ে তিনি এ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ সূত্রে এমনটাই জানা গেছে। ওয়েব সিরিজটিতে বেশ কিছু অ্যাকশন দৃশ্য রয়েছে। এরকমই একটি দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে আজ (৭ নভেম্বর) সকালে বুকের পাঁজরে আঘাত পেয়েছেন সুনীল। অভিনেতা তার সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ তথ্য শেয়ার করেছেন। এ খবরব ছড়িয়ে পড়তেই তার অনুরাগীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

শুটিং ইউনিট সূত্র জানাচ্ছে, একটি ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছিলেন সুনীল। ফ্লোরে যাবতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অভিনেতার বুকে জোরে ধাক্কা লাগে। ফ্লোরে উপস্থিত টিম তৎক্ষণাৎ তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। ফ্লোরেই সুনীলের পাঁজরের এক্সরে করা হয়। আপাতত চিকিৎসকেরা অভিনেতাকে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

Minor injury, nothing serious! I'm absolutely fine and ready for the next shot. Grateful for all the love & care #OnSet