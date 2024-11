একের পর এক বলিউড তারকাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার কারণে লরেন্স বিষ্ণোই দলের কাছ থেকে প্রায়ই সালমান খানের কাছে প্রাণনাশের হুমকি আসছে। এবার শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাবি গায়ক ও ব্যাপার বাদশার পানশালার বাইরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আজ (২৬ নভেম্বর) ভোর ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাইকে চড়ে বোমা ছুড়ে পালাতে দেখেছেন। ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

