ছত্রপতি শিবাজির স্ত্রী রূপে রাশমিকার চমক

রাশমিকা মান্দানা কখনো পাশের বাড়ির মেয়ে ‘শ্রীবল্লী’, আবার কখনো ‘দাবাং’ পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় নজর কেড়েছেন। এবার ছত্রপতি শিবাজির স্ত্রী রূপে প্রথম লুকেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় এ নায়িকা। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) মুক্তি পেয়েছে ‘ছাভা’ সিনেমায় রাশমিকার প্রথম লুক। এতে তাকে মারাঠি রানির ভূমিকায় বেশ মানিয়েছে।

রাশমিকার সঙ্গে ‘ছাভা’ সিনেমায় শিবাজি মহারাজের চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিকি কৌশল। তারই স্ত্রী রানি যশুবাইয়ের ভূমিকায় রাশমিকা। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে ভিকির ‘ছত্রপতি’ লুক। ইতিহাসের পাতায় দর্শকদের পৌঁছে দিয়েছে তার রূপ। এবার সামনে পর্দার যশুবাই। বুধবারই মুক্তি পাবে সিনেমার ট্রেলার। কিন্তু তার আগেই রাশমিকার রূপ উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, মারাঠি ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে রাশমিকা। মাথায় ঘোমটা। কপালে বড় লাল টিপ। নাকে নথ। একটি ছবিতে হাসিমুখ এবং অপরটিতে গম্ভীর আগুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে যশুবাই।

Behind every great king, there stands a queen of unmatched strength.

Introducing @iamRashmika as Maharani Yesubai - the pride of Swarajya. #ChhaavaTrailer Out Tomorrow!



