আমেরিকান কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ডেভিড ক্রসবি আর নেই। বৃহস্পতিবার (১৯ জানুয়ারি) তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এপি’র প্রকাশিত খবরে এমনটাই জানা গেছে।

ডেভিড ক্রসবি একাধারে গায়ক, গীতিকার ও গিটারিস্ট হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি গত শতকের ষাটের দশকের বিখ্যাত ব্যান্ড ‘দ্য বার্ডস’ ও ‘ক্রসবি, স্টিলস অ্যান্ড ন্যাশ’–এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে।

আমেরিকান শোবিজের তারকারা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন। শোক জানিয়ে তারা টুইটও করছেন।

I don’t know what to say other than I’m heartbroken to hear about David Crosby. David was an unbelievable talent - such a great singer and songwriter. And a wonderful person. I just am at a loss for words. Love & Mercy to David’s family and friends. Love, Brian pic.twitter.com/Hjht7LeGiv