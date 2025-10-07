সড়ক দুর্ঘটনার কবলে বিজয় দেবারাকোন্ডা

সড়ক দুর্ঘটনার কবলে বিজয় দেবারাকোন্ডা
সড়ক দুর্ঘটনার শিকার দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা বিজয় দেবারাকোন্ডা। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির তেলেঙ্গানা রাজ্যে। সেসময় গাড়িতে ছিলেন তার পরিবারের সদস্যরাও। জানা গেছে, একটি জিপ গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায় বিজয়দের বহনকারী গাড়ি।
দুর্ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে বিজয়ের ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির বেহাল দশা দৃশ্যমান। ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, জোগুলাম্বা গাদওয়াল জেলার উন্ডাবলির কাছে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় বিজয় তার পরিবারের সঙ্গে পুট্টাপার্থী থেকে ফিরছিলেন। ঘটনায় তিনি বা তার পরিবারের কেউ আহত হননি।
বিজয় অক্ষত রয়েছেন জেনে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তার অনুরাগীরা। বিজয়ও তাদের উদ্দেশ্যে নিজের আপডেট পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘সব ঠিক আছে। গাড়ির ক্ষতি হয়েছে, তবে আমরা সবাই সুস্থ আছি। বাড়িতে ফিরেছি। মাথা ব্যথা, তবে বিরিয়ানি খেয়ে ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা।’
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে গোপনে আংটিবদল করেছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা। সেখবরের রেশ না কাটতেই এলো এই ভয়ানক খবর। এমন পরিস্থিতিতে অনুরাগীরা হতবাক হয়ে পড়েছিলেন।
আরএমডি/জিকেএস