রিয়াজ জীবিত, সুস্থ আছেন

রিয়াজ জীবিত, সুস্থ আছেন
ঢালিউড অভিনেতা রিয়াজ আহমেদের মৃত্যুর খবরটি সত্য নয়। তার স্ত্রী মুশফিকা তিনা জানিয়েছেন রিয়াজ জীবিত আছেন, যেখানেই থাকুন সুস্থ আছেন। তার মৃত্যুর খবরটি ভুয়া।
গতকাল রাত থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা রিয়াজের মৃত্যুর খবর। বেশ কয়েকটি অনলাইন পোর্টাল কোনো সূত্র ছাড়াই সেখবর প্রচার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেক চেষ্টার পর তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, খবরটি গুজব।
গত বছরের আগস্ট মাসে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে আত্মগোপনে গেছেন অভিনেতা রিয়াজ। সেই থেকে তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি। চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ নেই। এমনকি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতিও রিয়াজের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেনি। রিয়াজের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটিও বন্ধ।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী এম রেজাউল করিম চৌধুরীর সমর্থনে মাঠে নেমেছিলেন শোবিজ অঙ্গনের একঝাঁক তারকা। সেই দলে ছিলেন রিয়াজও। নিজের বক্তব্যে তিনি আওয়ামী লীগের শাসনামলে চট্টগ্রামের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘এয়ারপোর্ট থেকে নেমে মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে আসার সময় মনে হয়, এতো বাংলাদেশের নয়, ইউরোপের কোনো রাস্তা।’ ঘটনার পর থেকে অনলাইনে নির্মম উপহাসের শিকার হন অভিনেতা।
নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ‘বাংলার নায়ক’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু করেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সিদ্দিক। টানা দুই যুগ তিনি ঢালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল অভিনেতা হিসেবে কাজ করেন। বহু ব্যবসাসফল ও দর্শকপ্রিয় সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে মুক্তি পায় রিয়াজ অভিনীত ‘অপারেশন সুন্দরবন’ ছবিটি।
আরএমডি