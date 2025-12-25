বৈশাখী টেলিভিশনে ২১ বছর পূর্তির উৎসব
বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে টানা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পথচলা সেই গৌরবময় যাত্রায় আরও একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করতে যাচ্ছে বৈশাখী টেলিভিশন। আগামী ২৭ ডিসেম্বর সফলতার ২১ বছরে পদার্পণ করছে জনপ্রিয় এই বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল।
দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বৈশাখীর পর্দা সাজানো হয়েছে দিনব্যাপী সরাসরি অনুষ্ঠান, সংগীত, নাটক ও সিনেমার বিশেষ আয়োজন দিয়ে।
২০০৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করা বৈশাখী টেলিভিশন শুরু থেকেই লালন করে আসছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, গান, নাটক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার। সেই পথচলার ২১ বছরে এসে দর্শকদের জন্য থাকছে ব্যতিক্রমী উৎসব আয়োজন।
সকালের উৎসব শুরু হবে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, ‘২১ বছরে বৈশাখী’ শিরোনামে সরাসরি সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে। সেটি চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। দিনজুড়ে মোট ১০টি সেগমেন্টে পরিবেশিত হবে দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত, আধুনিক ও ফোক গান।
সকাল ১১টায় বৈশাখী পরিবারের সদস্য ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে থাকবে কেক কাটার আনুষ্ঠানিকতা। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে প্রচার হবে দেশের স্বনামখ্যাত রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুণীজনদের শুভেচ্ছা বার্তা।
ডেপুটি হেড অব প্রোগ্রাম লিটু সোলায়মানের প্রযোজনায় সরাসরি এই সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেবেন অনন্যা আচার্য্য, মিথিলা মল্লিক, অণিমা রায়, ইউসুফ আহমেদ খান, খুরশিদ আলম, চম্পা বণিক, নদী, অপু আমান, সাব্বির, শবনম প্রিয়াংকা, রাজীব, শিলা দেবী, কামরুজ্জামান রাব্বী, লিটা সরকার, গামছা পলাশ, সাদিয়া লিজা, লিজা ও তার দল, সালমা ও তার দলসহ জনপ্রিয় শিল্পীরা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় থাকবেন আইনুন পুতুল, তাসনুভা মোহনা ও তাবাসসুম প্রিয়াংকা।
রাত ১০টায় প্রচার হবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ নাটক ‘স্বভাব দোষে’। সাজিন আহমেদ বাবুর রচনা ও পরিচালনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টী, আজম খান, অনুভব, রাইজা রশিদ, তাসনিম হেলেন প্রভা প্রমুখ।
এরপর রাত ১২টায় থাকবে বাংলা সিনেমা ‘শিকারী’, যেখানে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী ও অরজিৎ সিং।
২১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বৈশাখী টেলিভিশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক টিপু আলম মিলন বলেন, ‘২১ বছর একটি চ্যানেলের জন্য বড় অর্জন। দর্শকদের অফুরন্ত ভালোবাসা ও আমাদের সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই পথচলা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেও সব শ্রেণির দর্শকের কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন অনুষ্ঠান ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে যাবে বৈশাখী টেলিভিশন।’
তিনি আরও জানান, বিশেষ কারণে এবার আয়োজন সীমাবদ্ধ থাকছে বৈশাখী টিভি কার্যালয়ে, তবে পর্দায় থাকবে সম্পূর্ণ উৎসবের আমেজ।
সবশেষে ২১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বৈশাখী টেলিভিশনের পক্ষ থেকে দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা, কেবল অপারেটর ও সব শুভানুধ্যায়ীকে জানানো হয়েছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
এলআইএ