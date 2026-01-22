  2. বিনোদন

কেন নাম বদলে গোপনে মুক্তি পেল মিথিলার সিনেমা?

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
মিথিলার সিনেমার পোস্টার

প্রেক্ষাগৃহে গত বছর মুক্তি পায় সরকারি অনুদানের সিনেমা ‘জলে জ্বলে তারা’। সেটি এবার ইউটিউবেও দেখা যাচ্ছে। তবে একেবারেই ভিন্ন নামে। অরুণ চৌধুরী পরিচালিত এই সিনেমাটি ইউটিউবের টেন স্টুডিওস চ্যানেলে আপলোড করা হয়েছে ‘তারার সার্কাস’ শিরোনামে।

মূলত সার্কাসকন্যা তারা ও হোসেন মাঝির আবেগঘন সম্পর্কের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। এরপর নীরবে ইউটিউবে মুক্তি পেলেও নাম পরিবর্তনের কারণে বিষয়টি অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়। সম্প্রতি নির্মাতা অরুণ চৌধুরী নিজেই সামাজিক মাধ্যমে ইউটিউবে মুক্তির খবরটি জানালে আলোচনায় আসে বিষয়টি।

নাম পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে নির্মাতা জানান, ইউটিউবে মুক্তির ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউটরের সিদ্ধান্তেই সিনেমার নাম বদলানো হয়েছে। তবে গল্প বা কনটেন্টে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

সিনেমাটিতে সার্কাসকন্যা তারা চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী মিথিলা। নদীর পাড়ে বসবাস করা, ঘুরে ঘুরে সার্কাস দেখানো এক নারীর জীবন ও সংগ্রাম ফুটে উঠেছে তার অভিনয়ে। চরিত্রটি নিয়ে আগেই মিথিলা জানিয়েছিলেন, এই চরিত্র ধারণ করতে গিয়ে তাকে মানসিক ও শারীরিক দু’দিক থেকেই বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। এতে সাহসী প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

মিথিলার বিপরীতে হোসেন মাঝি চরিত্রে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোস্তাফিজ নূর ইমরান, মনিরা মিঠুসহ আরও অনেকে।

 

