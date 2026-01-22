শাকিব খানকে নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের নায়িকা

শাকিব খানকে নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের নায়িকা
ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। শাকিবের নায়িকা হয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সিনেমায় কাজ করছেন এই টালিউড অভিনেত্রী। দুজনকে দেখা যাবে আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমায়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্ময়ী জানান, ইতোমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় সিনেমাটির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। টানা পাঁচ দিন সেখানে শুটিং করেছেন শাকিব খানের সঙ্গে। শুরুতে সিনেমাটি ভারতে শুটিং হওয়ার কথা থাকলেও ভিসাজনিত জটিলতার কারণে শিডিউল পিছিয়ে যায়। পরে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস শুটিংয়ের স্থান পরিবর্তন করে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যায়।
আরও পড়ুন
ঝড় তুলেছে শহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরির ভয়ংকর প্রেমকাহিনি
পাকিস্তানে জন্ম, বাংলাদেশই হলো নায়ক জাভেদের শেষ ঠিকানা
শাকিব খানের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে জ্যোতির্ময়ী স্পষ্ট ভাষায় প্রশংসা করেন। তার ভাষায়, ‘জনপ্রিয়তার দিক থেকে শাকিব খান যেমন শীর্ষে, কাজের ক্ষেত্রে তেমনি ভীষণ সহযোগী।’
শুটিং অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী বলেন, সেটে সবাই তাকে আপন করে নিয়েছেন। ঈদ সামনে থাকায় সময়ের চাপ থাকলেও কাজ উপভোগ করছেন তিনি। নতুন শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাকে আলাদা করে দেখেননি। সংলাপের উচ্চারণ ঠিক করতে সহশিল্পী ও টিমের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন বলেও জানান তিনি।
টেলিভিশন সিরিয়াল দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করা জ্যোতির্ময়ীর চলচ্চিত্র যাত্রা বেশ চমকপ্রদ। প্রথম সিনেমাতেই দেবের সঙ্গে কাজের সুযোগ, আর দ্বিতীয় সিনেমায় শাকিব খানের মতো সুপারস্টারের বিপরীতে অভিনয়; এ বিষয়টিকে তিনি নিজের জন্য বড় প্রাপ্তি হিসেবেই দেখছেন।
জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু
তিনি বলেন, ‘শাকিব খান ও দেব দুই ইন্ডাস্ট্রির দুই তারকা হলেও সহ-অভিনেতা হিসেবে দুজনের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল আছে। দুজনেই এত বড় তারকা হয়েও সেটে সেটা বুঝতে দেন না।’
নব্বইয়ের দশকের পটভূমিতে নির্মিত ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিব খানকে দেখা যাবে গ্যাংস্টার চরিত্রে। এই সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন তাসনিয়া ফারিণ, নাসির উদ্দিন খান, এজাজুল ইসলাম ও ইন্তেখাব দিনারসহ একঝাঁক পরিচিত মুখ।
এলআইএ