ক্ষুব্ধ পরীমনি বললেন, ‘আমার পাগল পাগল লাগতেছে’
অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বরাবরই সরব পরীমনি। সমাজের নানা অসঙ্গতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতেও পিছপা হন না এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।
তাতে দেখা যায়, একজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা মিলে এক শিশুকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করছে। ভিডিওটি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরীমনি।
ভিডিওটির লিংক নিজের ফেসবুকে শেয়ার করে আবেগঘন ভাষায় প্রতিবাদ জানান পরীমনি। ক্ষোভ প্রকাশ করে পরীমনি লিখেছেন, ‘আমি মাইরা ফালাইতাম এইগুলারে পারলে। উফ! আমি আমার বাচ্চাকে কল্পনা করে ফেলেছি এখানে। এখন আমার পাগল পাগল লাগতাছে ভাই। আল্লাহ!’
শিশু নির্যাতনের এমন ঘটনায় একজন মা হিসেবে নিজের অনুভূতির কথাও তুলে ধরেন এই অভিনেত্রী ।
এর আগে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তাও দিয়েছেন পরীমনি। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া সেই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘বুঝেন, খুশি থাকেন। অন্যের সৌন্দর্য বা বয়স নিয়ে না ভেবে নিজের জীবনের বেঁচে থাকা সৌন্দর্যটুকু খুঁজে তা উপভোগ করতে শিখুন। জীবন ছোট-বড় বলে কিছু নেই। এ জীবন কিন্তু অনিশ্চিত।’
নেতিবাচক মানসিকতার সমালোচনা করে পরীমনি লেখেন, ‘মনের কুৎসিত দিয়ে সুন্দর কিছু দেখতে না-পারার যে ব্যর্থতা, তাদের জন্য আমার মোটেও খারাপ লাগছে না। বরং আমি আমার জীবনের সুন্দর আলোয় নিজেকে দেখতে জানি।’
পোস্টের শেষাংশে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করে পরীমনি লেখেন, ‘আমি একটা পরী।’
ভক্ত-অনুরাগীরা তার এই স্পষ্টভাষী ও আত্মবিশ্বাসী বক্তব্যের প্রশংসা করছেন। অনেকেই বলছেন, অকারণে মানুষের বয়স বা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কটাক্ষকারীদের জন্য এটি একটি যথার্থ জবাব।
কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন পরীমনি। সম্প্রতি ‘শাস্তি’ শিরোনামের নতুন একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিনি। লিসা গাজীর পরিচালনায় নির্মিত এ সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরীর বিপরীতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাকে।
এমআই/এলআইএ