মঞ্চে নওশাবা, ওটিটিতেও নওশাবা

প্রকাশিত: ০৬:৫৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঞ্চ-ওটিটি দুই মাধ্যমেই সরব কাজী নওশাবা আহমেদ

শনিবারের টিকিট শেষ, চার শো নিয়ে আবারও মঞ্চে আসছে ‘সিদ্ধার্থ’। শুধু কি তাই, কাজী নওশাবা অভিনীত এ নাটকের পাশাপাশি ওটিটিতেও এসে পড়েছে নওশাবা অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’। বছরের শুরুটা তাই দারুণ আনন্দে কাটছে অভিনেত্রীর।

পুনরায় সিদ্ধার্থ মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে কথা হয় অভিনয়শিল্পী কাজী নওশাবা আহমেদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘এই নাটক এরই মধ্যে দর্শক-সমালোচকের পরীক্ষায় পাশ করেছে। এই দফায় চারটি প্রদর্শনী, তার মধ্যে শনিবারের সব টিকিট শেষ। সোমবার পরপর দুটি শো করছি আমরা। এই উদ্যোগ কেবল দর্শকের জন্যই। কারণ অনেকে শুনেছি টিকিট পাননি, দেখতে পারেননি। যারা দেখেছেন, আবারও দেখতে চান। পরিবার-বন্ধুদের দেখাতে চান সিদ্ধার্থ। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।’

নাট্যদল আরশিনগরের চতুর্থ প্রযোজনা ‘সিদ্ধার্থ’। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক হেরমান হেসের লেখা উপন্যাসটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ও নির্দেশক রেজা আরিফ। ২০২৩ সালের আগস্টে প্রথম মঞ্চে আসে নাটকটি। টানা তিন দিনে চারটি প্রদর্শনী হয়েছিল সেবার। পরে গত নভেম্বর মাসে আবারও ছিল টানা তিন দিনে চার মঞ্চায়ন।

সিদ্ধার্থ সংসার ছাড়ে। প্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে থাকে নদীর পাড়ে। শেখে নদীর ভাষা। উপলব্ধি করে জীবনের বৃহত্তর মানে। জানতে পায় জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, বোধ ও নির্বুদ্ধিতা সবকিছুরই প্রয়োজন আছে জীবনে। এসব অভিজ্ঞতা জীবনকে পূর্ণ করে। এ অভিজ্ঞতার নামই জ্ঞান, যা কাউকে শেখানো যায় না, অর্জন করতে হয়। এমন গল্প নিয়ে নাটক ‘সিদ্ধার্থ’। নাটকের নির্দেশক রেজা আরিফ। তিনি জানিয়েছেন, গৌতম বুদ্ধের আরেক নাম সিদ্ধার্থ হলেও হেরমান হেসের ‘সিদ্ধার্থ’ গৌতম বুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, ‘গৌতম বুদ্ধের ঔজ্জ্বল্যে আড়াল হয়ে পড়া গৌতমের ব্যক্তিগত মনোজগতের রঙে সিদ্ধার্থকে আঁকা হয়েছে।’

শুরু থেকেই নাটকটি দর্শকের মনোযোগ কেড়ে নেয়। টিকিট না পেয়ে ফিরেও যেতে হয়েছে অনেক দর্শককে। আগামীকাল ২৪ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় প্রথম শো। পরদিন রোববার একই সময়ে দ্বিতীয় প্রদর্শনী। তৃতীয় দিনে পর পর দুটি শো দেখা যাবে বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার মিলনায়তন মঞ্চে।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থ প্রতিম হালদার, কাজী নওশাবা আহমেদ, জিনাত জাহান নিশা, ওয়াহিদ খান সংকেত, ইসনাইন আহমেদ জিম, শাহাদাত নোমান, সাজ্জাদুল শুভ, প্রিন্স সিদ্দিকী, সাকিনা ইসলাম ঈষিকা, পলি পারভীন, ফারজানা জলি, আজমেরী জাফরান রলি, প্রজ্ঞা প্রতীতি, ক্যামেলিয়া শারমিন চূড়া, জেরিন চাকমা, জিতাদিত্য বড়ুয়া, রাদিফা নারমিন, রেফাত হাসান সৈকত, নাজমুল সরকার নিহাত, ইমাদ ইভান, বর্ণময় হৃদয়, মাইনউদ্দিন বাবু, আলী আক্কাছ আকাশ, মাঈন হাসান, আরিফুল ইসলাম নীল, নাসিম পারভেজ প্রভাত, নাফিসা নূর নোভা, অদ্বিতীয়া ধর পদ্য, অভিজ্ঞান ধর কাব্য, শাকিল মাহমুদ মিহির, উৎপল নীল ও জাহিদুল ইসলাম জাহিদ।

বড়পর্দায় সর্বশেষ কাজী নওশাবা কাজ করেছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ সিনেমায়। অনীক দত্ত পরিচালিত এ ছবিতে নওশাবার সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে আছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। গত বছর দুর্গাপুজায় মুক্তি পাওয়া ছবিটি এ বছরের শুরুতে এলো ওটিটিতে। সম্প্রতি জি-ফাইভে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি।

