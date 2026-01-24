আবারও বিয়ে করলেন জনপ্রিয় সেই পাখি

আবারও বিয়ে করলেন জনপ্রিয় সেই পাখি
কলকাতা এবং বাংলাদেশের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। তিনি পাখি নামে ব্যাপক পরিচিত। ‘বোঝে না সে বোঝে না’ সিরিয়ালের মাধ্যমে দুই বাংলার দর্শক মুগ্ধ করেন তিনি। তার পাখি চরিত্রটি হয়ে উঠে বাংলা ভাষার সিরিয়ালের অন্যতম জনপ্রিয়।
সেই পাখি আবারও নতুন জীবনের পথে পা রাখলেন। শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) স্বরস্বতী পূজার রাতে দীর্ঘদিনের প্রেমিক দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আইনি ও সামাজিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
রাজকীয় সাজে বিয়ের আসরে ধরা দেন মধুমিতা। লাল বেনারসি শাড়িতে, গা ভর্তি সোনার গয়না, হাতে আলতা ও কপালে লাল টিপে একেবারে সাবেকি বাঙালি বউয়ের সাজে নজর কাড়েন তিনি। অন্যদিকে, বর দেবমাল্যও বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই লাল পাঞ্জাবিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। মাথায় টোপর ও ঘিয়ে রঙা পাঞ্জাবিতে সম্পূর্ণ বাঙালি বর হিসেবেই দেখা গেছে তাকে।
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও টলিপাড়ার অল্প কয়েকজন তারকার উপস্থিতিতে ঘরোয়া পরিবেশে সম্পন্ন হয় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সব নিয়ম মেনেই সাতপাকে বাঁধা পড়েন মধুমিতা ও দেবমাল্য।
দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন এই জুটি। গত বছরের মার্চ মাসে মধুমিতা নিজেই জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বর বা জানুয়ারির শুরুতেই তারা বিয়ের পরিকল্পনা করছেন। সেই পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপ নিল এবার।
মধুমিতা সরকার
এটি মধুমিতা সরকারের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে তিনি সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে সেই সংসার বেশিদিন টেকেনি। ২০১৯ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। সৌরভের বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অভিনেত্রী।
নতুন জীবনের শুরুতে মধুমিতা ও দেবমাল্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন টলিপাড়ার অনেক সহকর্মী ও ভক্তরা।
